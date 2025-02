Il giornalista del Corriere dello Sport-Stadio Alberto Polverosi ha parlato a Lady Radio esprimendo molte perplessità sulla sfida di stasera tra Fiorentina e Inter, prosecuzione della sfida del primo dicembre scorso, parlando poi anche del mercato viola.

‘Una gara falsata da regole anacronistiche’

“Ci sono tante regole che non vanno bene, sono anacronistiche, questa partita tra Fiorentina e Inter sarà magari lo spunto per cambiarle. Oggi va rispettata e basta. Anche per ciò che concerne il prossimo Mondiale per club per ora la questione è molto incasinata, e si stanno pensando accorgimenti per il mercato. La Fiorentina oggi si trova danneggiata, non c'è niente da fare, il problema è serio. È una dinamica che non torna, chiunque sarebbe d'accordo a cambiare questa regole, anche la stessa Inter… da domani (ride ndr). Sarebbe opportuno che se ne facesse promotrice proprio la Fiorentina di questo necessario cambiamento. Occorre capire che cosa porta questa regola sul piano della ‘regolarità’ della gara…a me non sembra una partita regolare quella di oggi, ma falsata”.

‘Ndour e Folorunsho i due colpi migliori per la Fiorentina'

“Solo Milan e Como hanno fatto un mercato migliore della Fiorentina, la Viola ha preso due giocatori precisi per la squadra: Folorunsho e Ndour. Possono fare benissimo i titolari. Marì buon sostituto in difesa, tra Fagioli e Zaniolo punto sul primo. Su Kean però ho cannato in pieno il giudizio, quindi vado cauto su Zaniolo, che sarebbe una bella sorpresa se mostrasse tutto il suo talento a Firenze. Tra Galatasaray Aston Villa e Atalanta non ha dimostrato niente. Se Fagioli si è ritrovato è un bell'acquisto, si è perso e ora bisognerebbe chiederlo a lui. Era un giocatore da Nazionale, ha tecnica e visione. Importante l'ossatura giovane e italiana”.