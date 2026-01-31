La Fiorentina continua la ricerca di un centrale: spunta l'interessamento per un difensore del Celtic

A poco piu di 48 ore dalla chiusura della sessione di calciomercato invernale, la Fiorentina continua la ricerca spasmodica di un difensore centrale. Le carenze nel ruolo sono ben note da inizio stagione, ma dopo 30 giorni di mercato ancora non è successo niente.

La Fiorentina monitora un difensore del Celtic: anche la Lazio sul giocatore

Intanto spunta un nuovo nome alla lunga lista dei desideri viola. Secondo quanto riportato dal portale scozzese Daily Record la Fiorentina ha messo gli occhi su un difensore del Celtic. Stiamo parlando del classe 1998 statunitense Auston Trusty, centrale di piede sinistro, sul quale anche la Lazio di Maurizio Sarri avrebbe messo gli occhi.

Gli scozzesi vorrebbero fare di tutto per trattenerlo

Secondo quanto riportato entrambi i club di Serie A lo terrebbero sott'occhio, e nel caso in cui sfumassero i primi obiettivi di entrambi, potrebbero poi ripiegare su Trusty nelle ultime ore di mercato presentando un'offerta ufficiale al Celtic. Il club scozzese, che è anche esso alla ricerca di un centrale difensivo, farà però di tutto per resistere e trattenerlo almeno fino a giugno.