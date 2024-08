In prima pagina del QS de La Nazione si legge il titolo sulla Fiorentina e sul nuovo acquisto: "Festa per De Gea".

All'interno, a pagina 8: “Grande domino di mercato da innescare. Proposta Juve per Nico: Pradè la stoppa” e in basso: “Euforia De Gea, primo bagno di folla in viola L’abbraccio con Palladino: 'Felice di essere qui'".

A pagina 9: "Sorpresa: riecco Amrabat. E a Friburgo può giocare".