Danilo Veiga: "La Fiorentina è una squadra forte ma il momento non è buono. Abbiamo giocato con intelligenza"

Anche Danilo Veiga, esterno del Lecce, ha commentato in sala stampa la vittoria dei suoi e la situazione della Fiorentina:

"Abbiamo fatto un grande lavoro in questi primi 3-4 mesi e questa è una vittoria molto importante per la classifica. Oggi abbiamo fatto una grande partita, un primo tempo fantastico, nel secondo dovevamo gestire perché sapevamo che loro sarebbero venuti avanti per fare gol.

Se mi aspettavo una Fiorentina così? Sono una squadra forte, il momento non è buono ma abbiamo giocato contro una grande squadra. Abbiamo aspettato questo tipo di gara, con loro che avrebbero cercato spazio e la porta e noi abbiamo giocato con intelligenza".