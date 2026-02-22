La Curva Fiesole: "Una scenografia per una partita fondamentale, creiamo un'atmosfera da brividi"
Iniziativa particolare da parte della tifoseria della Fiorentina, in occasione del match contro il Pisa.
Una bandierina per ogni seggiolino
Ad annunciarla è la Curva Fiescole: “Domani giochiamo una partita fondamentale per il proseguimento della stagione. Per l'occasione, la Curva Fiesole ha deciso di organizzare una scenografia che coinvolgerà la Curva Ferrovia. Troverete una bandierina sul vostro seggiolino: durante l'Inno vi chiediamo di sventolarla per creare un'atmosfera da brividi”.
Altre indicazioni
E inoltre: “E' importante che durante l'esecuzione della coreografia, non vengano sventolate bandiere e vessilli personali, ma solamente quelle che troverete sul seggiolino. Consapevoli dell'orario scomodo della partita, invitiamo tutta la Curva a entrare nel settore il prima possibile”.