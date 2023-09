Ecco che rispunta Dalle Mura. Le valutazioni della Fiorentina per cautelarsi nel reparto arretrato

Reduce dal prestito alla Spal in Serie B, Christian Dalle Mura è rientrato alla Fiorentina durante l’estate. Pur senza essere stato convocato per il ritiro, il difensore versiliese ha raggiunto successivamente il Viola Park per allenarsi e ieri sera è stato aggiunto alla Lista B della Fiorentina per la Conference League. Il centrale mancino classe 2002 ha un contratto fino al 2025 con la Fiorentina e dopo le esperienze con Cremonese Reggina Pordenone e Spal sembra destinato rimanere in viola, almeno fino al prossimo mercato invernale.

Dalle Mura finora ha faticato ad imporsi dopo il percorso con la Primavera e le ottime prestazioni anche con le giovanili dell’Italia, senza riuscire a trovare il rendimento sperato nei professionisti. Lo scorso anno Dalle Mura ha comunque totalizzato 29 presenze totali tra le gestioni De Rossi e Oddo. Il calciatore di Pietrasanta è però ancora giovane e la Fiorentina lo ha trattenuto come ulteriore risorsa per il reparto difensivo. Dalle Mura rientra non occupa spazio in lista Serie A essendo Under 21 mentre in quella Uefa è stata possibile inserirlo nella B.

Complice il ritardo di condizione di Mina e le inevitabili insidie derivanti da squalifiche e infortuni, Dalle Mura può rappresentare quella pedina in più in grado di fare da ruota di scorta dopo che sul mercato la Fiorentina non è riuscita ad intervenire e cautelarsi. Le prossime settimane e i prossimi allenamenti saranno indicativi in tal senso, per far luce sulla questione.