Fiorentina Femminile in semifinale di Coppa Italia. Ecco chi sarà il prossimo avversario
La Fiorentina Femminile ha conquistato un traguardo importante della propria stagione. Ieri, infatti, le ragazze di mister Pinones-Arce hanno giocato il quarto di finale di ritorno di Coppa Italia contro il Milan, dopo il pareggio dell'andata.
Fiorentina Femminile in semifinale
Missione compiuta per le viola: un gol in pieno recupero di Bredgaard fa esplodere di gioia il Viola Park e manda la Fiorentina in semifinale. L'avversaria? Si conosce dopo la gara di ieri sera, Juventus-Napoli, dopo il 2-1 dell'andata in favore delle bianconere in trasferta.
La Juventus sul cammino delle ragazze viola
Il risultato al ritorno non cambia: l'avversaria della Fiorentina in semifinale di Coppa Italia sarà proprio la Juventus, che ha battuto nuovamente le azzurre per 2-1. Le due partite si giocheranno a marzo, l'andata tra il 9 e l'11 e il ritorno tra il 28 e il 29.