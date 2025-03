La probabile formazione del Panathinaikos: Rui Vitoria costretto a fare qualche cambio rispetto alla vittoria di Atene. Ballottaggio aperto per Swiderski

Arriva a Firenze, dopo aver vinto la gara di andata, il Panathinaikos di Rui Vitoria. Nelle fila dei verdi di Atene ci sarà ancora l'ex Viola Dragowski - al ritorno al Franchi - fra i pali, dietro alla difesa a quattro composta da Mladenovic, Arao, Ingason e Vagiannidis. Una sola differenza, quindi, rispetto allo Spyros Louis dove venne schierato il capitano Kotsiras, infortunatosi proprio contro la Fiorentina.

Qualche cambio rispetto alla gara d'andata

A centrocampo vedremo ancora il play Siopis insieme a Cerin (sloveno recentemente convocato in nazionale) mentre sulla trequarti agiranno il marocchino Ounahi, il brasiliano Tete (in gol all'andata) e l'ex Sassuolo Djuricic, a supporto dell'unica punta Ioannidis (in ballottaggio con Swiderski, l'ex Verona che aveva bucato Terracciano ad Atene).

La probabile formazione di Rui Vitoria

Rui Vitoria, allenatore del Panathinaikos

PANATHINAIKOS (4-2-3-1): Dragowski; Vagiannidis, Arao, Ingason, Mladenovic; Cerin, Siopis; Tete, Ounahi, Djuricic; Ioannidis. All.: Rui Vitoria.

