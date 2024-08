La Fiorentina sembra davvero ad un passo dall'arrivo di un nuovo centrocampista, anche per informazioni in possesso di Fiorentinanews.com: si tratta del classe 2002 marocchino Michael Amir Richardson, calciatore del Reims. Il giocatore del Marocco è impegnato alle Olimpiadi con la propria squadra nazionale, con la quale ha ben figurato durante la manifestazione. Sempre titolare ai Giochi Olimpici, in gol contro l'Iraq.

Le caratteristiche di Richardson

Alto quasi 2 metri (197 centimetri di altezza), Richardson è un prodotto del vivaio florido del Le Havre, lo stesso di Pogba, per intendersi. Mancino naturale, gioca da centrocampista centrale puro ma può fare anche la mezzala. Lo scorso anno 28 presenze con 3 reti e 1 assist al Reims. Il giocatore fa parte della rosa del Marocco in pianta stabile, e vanta 7 presenze con i Leoni dell'Atlante.

Molto forte fisicamente, ha buona tecnica e nonostante la sua struttura sia un punto focale notevole del suo gioco e lo aiuti molto interdizione, sa anche essere utile in fase offensiva con buona partecipazione. Richardson è figlio d'arte: suo padre Micheal Ray è stato un cestista NBA, nella quale ha giocato con le maglie di Knicks, Warriors e gli allora New Jersey Nets.

Ecco un video per dare un'idea delle caratteristiche del giocatore africano: