Vanoli rispetta la parola data: giornata di test fisici per la Fiorentina. Kean a parte ma non preoccupa, mentre Gosens...

L’edizione odierna del Pentasport ha cercato di fare il punto in casa Fiorentina dopo l’arrivo di Paolo Vanoli sulla panchina viola. La sensazione all’interno del Viola Park è che le cose siano realmente cambiate, sembra che davvero in pochi giorni il nuovo tecnico sia riuscito a riportare la squadra sulla terra, di fatto portandola a dover far i conti con la realtà: adesso l’unico obbiettivo è quello di uscire dalle zone calde di classifica. Non solo nei giorni precedenti alla trasferta di Genova, ma soprattutto alla ripresa degli allenamenti dopo i due giorni di riposo dove il tecnico ha reintrodotto la doppia seduta quotidiana, di fatto mettendo lo spogliatoio viola davanti alle proprie responsabilità: dopo gli ultimi ribaltoni in dirigenza ed in panchina adesso i giocatori non hanno più alibi. La parola d’ordine è diventata lavorare.

Il tecnico non fa sconti: giovedì di test per la squadra viola

Come preannunciato dallo stesso Vanoli durante la conferenza stampa di presentazione, la squadra viola, ovviamente esclusi coloro che sono impegnati con le Nazionali, questa mattina ha svolto un importante serie di test fisici: lo scopo dell’allenatore era quello di capire come stanno i suoi giocatori. Questa mattina la sessione è stata svolta prevalentemente in palestra, per misurare la forza esplosiva di ogni singolo, mentre nel pomeriggio il gruppo si trasferirà sul campo per testare le proprie capacita anaerobiche. Da domani poi il tecnico ed il suo staff cominceranno a costruire la Fiorentina che sarà.

Le condizioni fisiche di Moise Kean e Robin Gosens: i dettagli

L’emittente ha cercato anche di fare il punto su quelle che sono le condizioni degli infortunati, con maggior attenzione per quelle di Robin Gosens e di Moise Kean. Lo staff di Vanoli per entrambi, che sono stati ai box contro il Genoa, predica la cautela. I due molto probabilmente continueranno a lavorare a parte, con i loro rispettivi programmi di recupero. L’attaccante contro la Juventus, a meno di clamorose novità dell’ultimo minuto, ci sarà: il problema rimediato alla tibia non preoccupa. Per il tedesco le cose invece sono diverse, e solo con il passare del tempo capiremo quale sarà il suo destino: il suo problema è piu grave rispetto al centravanti, e le sue condizioni saranno valutate giorno dopo giorno. Secondo quanto riportato le prestazioni di Fortini non sono passate inosservate, e per questo è probabile che la Fiorentina non cercherà di forzare il rientro di Gosens.