Jacobelli: "La vicenda di Bove è un miracolo del calcio. E il primo a soccorrerlo è stato Cataldi, storia incredibile"

Il giornalista Xavier Jacobelli ha ricordato la vicenda accaduta al centrocampista della Fiorentina Edoardo Bove, a due anni dalla scomparsa di Gianluca Vialli. Ecco cosa ha detto a Tuttosport in merito: “Quanto successo a Bove è un miracolo del calcio, ovviamente anche per il suo epilogo. Ma c'è dell'altro. Il primo a intervenire per salvarlo è stato Cataldi, cuore laziale che si presta a un concittadino di fede giallorossa”.

“Due rivali che diventano amici del cuore, va oltre la fede”

E aggiunge: “Con la stessa maglia, è stato bellissimo vedere la storia di due rivali che diventano compagni e amici del cuore. L'incontro delle persone è più prorompente di qualunque fede calcistica”.