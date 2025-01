Sul momento in casa Fiorentina e sul calciomercato, è intervenuto il giornalista Stefano Cecchi a Radio Sportiva: “Deve fare qualcosa a gennaio. Soprattutto perché ha perso un giocatore troppo importante, non ci eravamo resi conto all’inizio di quanto sarebbe stato fondamentale per Palladino. Bove era l'equilibratore per eccellenza, riempiva i vuoti della manovra viola. Il centrocampo a due Adli-Cataldi aveva senso con una falsa ala sinistra come lui, adesso purtroppo si vede un duo in difficoltà”.

“La Fiorentina non si sta muovendo male, anzi. Servirebbe il Folorunsho di Verona”

E aggiunge: “La scommessa è prendere un giocatore simile, ma sentendo Palladino si ha già l’impressione che uno come Bove non ci sia a giro. E quindi sta lavorando consapevole che qualcosa cambierà, a prescindere da chi arriva. Se dovessero arrivare Folorunsho e Pablo Marì al posto di Quarta, con anche Valentini, la Fiorentina dimostrerebbe di non muoversi affatto male sul mercato, anzi. Poi, quell’equilibrio di prima rappresentava un potere magico, forse l’espressione massima… ma speriamo, intanto, che Folorunsho possa essere quello di Verona”.