L'attaccante della Fiorentina si trova in questi giorni a Cordoba, sua città natale, e in vista delle Olimpiadi si allena sui campi dell'Instituto, squadra dove ha mosso i primi passi da giocatore.

Beltran ha parlato ai canali della sua vecchia squadra: “Prima di tutto devo dire che tutto è così cambiato che non sapevo dove entrare. E poi vedere i campi, il verde che abbiamo, che prima era impensabile, il lavoro di costruzione della squadra professionale, è una gioia vedere come il club sta crescendo. Sicuramente continuerà a farlo, come ho appena detto, con tutto il sostegno della gente, dei soci. Quindi niente una gioia immensa”.

“Le Olimpiadi saranno una competizione difficile”

Poi parla delle prossime Olimpiadi alle quali prenderà parte con l'Argentina: “Ora i Giochi Olimpici sono alle porte, quindi niente, mi alleno e sono grato al club per avermi prestato le strutture, gli elementi e tutto il resto. Le aspettative sono sempre altissime. Si sogna sempre di vincere tutto, ci si sveglia ogni giorno pensando sempre alla cosa più bella. Ma credo che sarà una competizione molto difficile”.

"Sarò sempre grato all'Instituto"

E aggiunge: “Come dico sempre, partita per partita speriamo di portare l'Argentina il più in alto possibile. Voglio ringraziarvi per essere sempre presenti, per avermi mandato messaggi su Instagram, sui social network. Sono sempre stato grato all'Instituto, per avermi sempre aperto le porte della crescita. Quando hai iniziato a giocare, lo hai fatto qui, su questi campi. Sono grato a Instituto”.

Di seguito potete vedere la maglia con la quale l'Instituto ha accolto Beltran.