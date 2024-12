La Gazzetta dello Sport: Fiorentina, c'è un avversario da evitare...

Due pagine sulla Fiorentina presenti su La Gazzetta dello Sport di oggi.

Pagina 20

Sulla gara di Conference il titolo è: “La Viola agli ottavi”. E ancora: “Missione compiuta Pari a Guimaraes Fiorentina terza”. Sommario: “Va sotto ma nel finale Mandragora firma l'1-1 e mette al sicuro il passaggio del turno”.

Pagina 21

Apertura per: “E ora nell'urna è meglio evitare il Panathinaikos”. Sommario: “Oltre ai greci possibile incrocio con Olimpia, Vikingur e Borac. Il Chelsea solo in finale o in semi?". In taglio basso: “Palladino felice ”Chi è entrato ha dato energia".