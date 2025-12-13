Ahia Parma, si ferma il capitano: non aveva ancora saltato neanche un minuto in stagione. In vista della sfida con la Fiorentina...
Brutte notizie in casa Parma, che al momento sta giocando in casa contro la Lazio: all'intervallo, i crociati hanno dovuto usare una sostituzione per un risentimento accusato da un giocatore fondamentale per Cuesta.
Una perdita importante
Infatti, non è uscito dagli spogliatoi Delprato, il capitano dei gialloblù che sinora ha disputato tutti i minuti a disposizione - meno, ovviamente, i 45 del secondo tempo odierno -: al suo posto è stato messo l'argentino Troilo. Una perdita, la sua, a dir poco pesante per gli emiliani.
Occasione viola?
La Fiorentina, intanto, si affaccia alla finestra con curiosità: tra due settimane precise il Parma accoglierà proprio i viola al Tardini, in un vero e proprio scontro salvezza. Un'assenza come quella di Delprato potrebbe essere un punto debole da sfruttare a tutti i costi.