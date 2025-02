Il difensore del Genoa Koni De Winter, autore del gol del Genoa nella partita persa contro la Fiorentina, ha espresso i suoi commenti sulla gara in conferenza stampa.

Sull'inizio di gara del Genoa

Alla domanda su come quanto rammarico c'è per la sconfitta risponde: "Bella domanda, abbiamo iniziato molto male. Però abbiamo giocato bene dopo il 2-1, prendiamo questo. Speriamo di ripartire così dalle prossime gare".

Sull'ex compagno di squadra Kean

E su Kean, suo compagno di squadra quando giocavano alla Juventus, aggiunge: Lo conosco da quando eravamo alla Juventus, si può far veder vedere tanto in maglia viola, è in fiducia e sta giocando bene, sono contento per lui."