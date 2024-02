Bucciantini: "La Fiorentina va male i suoi leader tecnici non sono al top. Il mercato non ha turbato il gruppo"

Questo pomeriggio il giornalista di SkySport Marco Bucciantini, durante un collegamento con Radio Bruno, ha avuto modo di analizzare il momento della Fiorentina dopo la brutta sconfitta di Lecce. Questo un estratto delle sue dichiarazioni:

"La Fiorentina in questo mercato ha provato a prendere Ngonge, ma costava troppo. Ha provato con Gudmunson, per il quale era disposta a spendere di più portando però sempre offerte inferiori alle richieste. Il problema è cosa fare adesso. La Fiorentina in questo momento va male anche perchè ha i propri tre leader tecnici - Arthur, Bonaventura e Nico Gonzalez - che non stano bene: se questi tre stanno bene in campo questa è un’altra squadra. Se, come adesso, non sono al 100% o non ti garantiscono la prestazione cambia tutti. Quindi la prima cosa da fare in questa settimana è recuperare chi ancora non è al top. Poi ovviamente servirà inserire bene Belotti, cercando di comporre un attacco con lui assieme a Gonzalez e Beltran, giocatori su cui può davvero costruire qualcosa. Bisognerà richiamare l’allenatore a rivedere qualcosa anche sullo schema originale, perche se in questo momento i più forti sugli esterni non ci sono devi inventarti qualcosa di diverso. Sul mercato non c’è stata la volontà di superare alcuni limiti economici, e secondo me si è perso l’occasione perchè quest’anno la Champions poteva essere un obiettivo raggiungibile se questa squadra veniva aiutata sul mercato”.

Ha poi concluso analizzando gli scompensi che potrebbe avere lo spogliatoio gigliato dopo un mercato come l’ultimo: “Sono convinto che un mancato arrivo dal mercato non può creare malumore. Sono arrivati due giocatori nuovi, se ne arrivavano di più chi aveva portato la Fiorentina al quarto posto si sarebbe potuto sentire mortificato. Non ci credo che possa succedere una cosa del genere, e che dei professionisti non stiano dando il massimo. Siamo arrivati al quarto posto con qualche titolare che poteva fare ancora meglio, con Nzola, Beltran e l’altro esterno che non hanno reso. Si può pigliorare molto ancora. Il gruppo ora deve essere motivato a ricostruirsi la classifica, ma bastava leggere i dati per capire che se si voleva restare in quelle posizioni sarebbe dovuto arrivare qualcuno”.