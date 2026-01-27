Vanoli prepara un esordio assoluto per la sfida al Como: i dettagli

Classe 2006 venezuelano ma di passaporto anche portoghese, il terzino sinistro della Fiorentina Luis Balbo è reduce da due convocazioni di fila in prima squadra e adesso si prepara ad assaggiare per la prima volta il manto erboso del Franchi.

Debutto da titolare

Secondo quanto riferisce Radio Bruno, il calciatore sudamericano e nazionale del Venezuela è pronto a debuttare stasera contro il Como, con Paolo Vanoli che lo lancerà da titolare nella sfida di Coppa Italia.

Una bella chance

Balbo, dal 2024 alla Fiorentina, finora ha giocato soltanto in Primavera ed avrà una grande opportunità per mettersi in mostra e testare il proprio livello in una sfida prestigiosa e molto complessa.