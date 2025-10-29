"Se stasera l'Inter non vince è un problema. Quando ti ricapita di affrontare una Fiorentina così?"

A TMW Radio è intervenuto l'ex calciatore Antonio Sabato sulla partita di stasera tra Inter e Fiorentina: “Ai neroazzurri servirà un inizio travolgente. Sono forti, non mi preoccupano e anche i prossimi turni sono abbordabili, potrebbero riuscire a fare tre vittori di fila. I campionati poi non si vincono con le big, ma con le piccole. Stasera l'Inter non deve permettersi di perdere punti, perché quando ti ricapita di incontrare una Fiorentina così?”.

“Se l'Inter non vince…”

Poi sulla Fiorentina: “Tre punte in rosa sono troppe, era meglio fare una sacrificio per una seconda punta più veloce. Hai preso Dzeko e Piccoli, ma serviva qualcosa di diverso per affiancare Kean. Se stasera la Fiorentina perde credo sia necessario intervenire su Pioli. Non c'è reazione, idea di gioco, lo spogliatoio non reagisce. Detto questo se l'Inter non batte la Fiorentina è un problema”.