Rovella si opera, la Lazio lo aspetta ad anno nuovo. A forte rischio anche la Fiorentina

C'è un centrocampista della Lazio che, probabilmente, non ci sarà il 7 gennaio contro la Fiorentina. L'impegno è ancora molto lontano, addirittura ad anno nuovo, ma questa è la situazione del centrocampista biancoceleste Nicolò Rovella, costretto a operarsi e a stare lontano dal campo per almeno un mese. La Lazio, appunto, lo aspetta nel 2026. A forte rischio, quindi, la sua presenza contro la Fiorentina.

Rovella si deve operare

Ecco il comunicato: “Questo pomeriggio il tesserato Nicolò Rovella è stato sottoposto a un intervento chirurgico per una Groin Pain bilaterale, risultata refrattaria alle terapie conservative. L’operazione è perfettamente riuscita”.

E contro la Fiorentina…

“L’atleta osserverà alcuni giorni di riposo, per poi riprendere con gradualità il programma riabilitativo predisposto dallo staff medico, finalizzato a un recupero quanto più rapido ed efficace possibile”.