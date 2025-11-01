Tanta calma e nessuna scenata: la linea zen di Pioli. Sei esoneri e sette crisi risolte ma questa è la più dura

Non c'è stata alcuna esplosione interna nella dura nottata di San Siro, seguita a tante altre dure nottate, da parte di Stefano Pioli: l'approccio del tecnico ha sempre mirato alla calma, nessuna scenata ma sguardo fisso e silente sui suoi calciatori. La Nazione ricostruisce così gli ultimi momenti ‘pubblici’ del tecnico.

Sottolineando anche come Pioli in carriera ne abbia passate un po' di tutti i colori, fin dagli albori: dalla modesta Salernitana del 2003 al Milan scudettato del 2022. Nel mezzo un po' di tutto e ben sei esoneri (memorabile in negativo quello di Palermo, a campionato ancora da iniziare) ma anche almeno sette crisi risolte (Bologna ma anche Piacenza e Grosseto). Un personaggio abituato a lavorare anche col maremoto sì ma certo, uno scenario di tale gravità, in rapporto alle aspettative, non l'aveva mai vissuto neanche Pioli.