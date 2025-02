Clima teso in casa Panathinaikos. Il capitano: "Sconfitta scioccante e imbarazzante". E i tifosi contestano la squadra

Da Atene a Firenze. Panathinaikos-Fiorentina sarà anche l'ottavo di finale del riscatto per due squadre che non stanno vivendo un momento felice. Dopo la sconfitta per 2-1 contro il Lamia, il capitano del Pana Fotis Ioannidis ha parlato così:

"Un altro risultato imbarazzante. Non so cosa posso dire, non ci sono parole per commentare. Non si tratta solo di mancanza di concentrazione, non abbiamo creato abbastanza occasioni. Abbiamo subito tre gol contro l'ultima squadra del campionato, il che è imbarazzante e scioccante".

E i tifosi della compagine greca si sono presentati al centro sportivo del Panathinaikos per contestare la squadra dopo l'amara sconfitta.