Prosegue la protesta dei tifosi della Lazio contro Lotito: il tifo organizzato diserterà anche la semifinale di Coppa Italia

C'è stato un periodo in cui la piazza di Firenze ha contestato più o meno fortemente la proprietà della Fiorentina. Tutto congelato, ovviamente, a seguito della scomparsa di Rocco Commisso e soprattutto in virtù della situazione di classifica delicatissima della squadra di Vanoli, che adesso ha bisogno solo del supporto dei propri tifosi per tirarsi fuori dalla zona retrocessione. A salvezza raggiunta, sperando che sia così, si tornerà a parlare del resto.

La protesta dei tifosi laziali

Intanto però c'è chi non sta a guardare. A Roma, sponda biancoceleste, continua infatti la protesta della Curva nei confronti del presidente Claudio Lotito. Lo stadio Olimpico appare sempre più vuoto e lo sarà anche nella semifinale di Coppa Italia contro l'Atalanta che sarà disertata dal tifo organizzato biancoceleste. Gli esponenti del tifo organizzato hanno sottolineato che non sarà una semifinale di coppa a far cambiare loro idea sulla “misera gestione” della società.