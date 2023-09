Corvino: "Abbiamo reinvestito bene i soldi di Hjulmand. Siamo competitivi con il monte ingaggi più basso d'Italia"

Pantaleo Corvino, ex direttore sportivo della Fiorentina e attualmente in carica al Lecce, ha fatto un bilancio del mercato dei salentini: “Abbiamo seguito la solita strategia per iniziare un nuovo ciclo: mercati alternativi, giovani e patrimonializzazione. Non è facile unire aspetto economico e sportivo, ma la cessione di Hjulmand ci ha permesso di reinvestire acquistando giovani interessanti a titolo definitivo. Abbiamo il monte ingaggi più basso del campionato e nonostante questo siamo competitivi”.

E poi: “Il campionato è appena partito ma ci sta già dando delle soddisfazioni. Siamo la squadra più giovane in Italia, è così perché crediamo molto nei ragazzi che prendiamo. Su 25 calciatori di movimento, 17 sono nati dal 2000 al 2004 ed è un vanto. Non dimentichiamo poi che la nostra Primavera è campione d'Italia in carica”.