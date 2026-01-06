Trinchera: "Fazzini ci interessa? Non stravolgeremo l'organico. Abbiamo un'identità chiara"

Il direttore sportivo del Lecce Stefano Trinchera ha parlato a DAZN prima della partita contro la Roma. Tra le altre cose, ha parlato anche del mercato. In ottica giallorossa si è parlato di Fazzini e Vergara.

Le sue parole

“Abbiamo una identità di squadra, non stravolgeremo l'organico. Vogliamo accontentare qualche ragazzo che sta giocando poco”.

Nonostante le richieste…

Nonostante le tante richieste per Jacopo Fazzini, il giocatore viola vuole rimanere alla Fiorentina per giocarsi la salvezza con la sua maglia del cuore.