L'Atalanta alla fine si porterà a casa Brescianini ma per farlo arriverà in doppia cifra con la proposta

Niente Fiorentina per Marco Brescianini: come scrive Tuttosport il quasi ex centrocampista del Frosinone finirà all'Atalanta, che così chiuderà il suo terzo colpo in questo mercato. Per strapparlo ai ciociari però il club orobico sborserà 10 milioni, una doppia cifra che di fatto ha allontanato la società viola dal classe 2000, ottimo protagonista nella stagione appena conclusa, nonostante la retrocessione.