La Gazzetta dello Sport: Un esterno e un difensore per dare la svolta alla Fiorentina

Redazione /
La Gazzetta dello Sport

Una pagina interamente dedicata alla Fiorentina, presente stamani su La Gazzetta dello Sport

Pagina 26

Il titolone scelto è: “Viola come ne esci?”. Ovvero: “La Fiorentina ultima in classifica deve risalire: la svolta può arrivare così”. 

Sistema di gioco e mercato

Tra i cinque punti indicati per poter determinare questo cambiamento, troviamo l’assetto di gioco: “Avanza l’ipotesi 4-3-1-2 con un trequartista”. E il mercato: “A gennaio servono un esterno e un difensore”. 

