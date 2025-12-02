La Gazzetta dello Sport: Un esterno e un difensore per dare la svolta alla Fiorentina
Una pagina interamente dedicata alla Fiorentina, presente stamani su La Gazzetta dello Sport.
Pagina 26
Il titolone scelto è: “Viola come ne esci?”. Ovvero: “La Fiorentina ultima in classifica deve risalire: la svolta può arrivare così”.
Sistema di gioco e mercato
Tra i cinque punti indicati per poter determinare questo cambiamento, troviamo l’assetto di gioco: “Avanza l’ipotesi 4-3-1-2 con un trequartista”. E il mercato: “A gennaio servono un esterno e un difensore”.
