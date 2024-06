Caos in casa Lazio: tutto fatto per l'arrivo del fiorentino Baroni in panchina, ma i tifosi contestano pesantemente

Ci sarà un fiorentino sulla panchina della Lazio, che però non fa felici i tifosi biancocelesti. La spaccatura del club biancoceleste con Igor Tudor ha scosso l'ambiente e scatenato l'ira dei tifosi. C'è caos.

Baroni alla Lazio, è fatta

Secondo quanto riportato da Gianlucadimarzio.com, intanto, è fatta per l'arrivo del fiorentino Marco Baroni sulla panchina della Lazio. Pronto un biennale per lui. Intanto, i tifosi biancocelesti organizzano una pesante contestazione nei confronti del presidente Claudio Lotito: “Tenetevi pronti per dare vita alla più grande manifestazione di dissenso mai avvenuta nell'ambiente sportivo romano”, così si chiude il comunicato della Curva Nord.