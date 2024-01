La Fiorentina punta sul 'Made in Toscana' per il settore giovanile, ma un responsabile dello scouting locale è vicino all'addio

La Fiorentina di Commisso ha fin da subito fatto capire di voler puntare e investire sul calcio e i giovani talenti nati e cresciuti in Toscana. Un progetto portato avanti grazie a una buona rete di scouting e affiliazioni con tante società calcistiche del territorio.

Il futuro nel Viola Park

Lo stesso Joe Barone nelle ultime ore ha ribadito come, strutture come il Viola Park, rispondano "alla necessità del nostro calcio di continuare a crescere e di aiutare i nostri vivai a creare, in casa, i giovani talenti del futuro”.

Tra le figure di spicco dello scouting viola…

E tra i dirigenti che in questi ultimi anni ha guidato questa rivoluzione c'è anche Renato Galli, responsabile dell'area scouting Toscana per Fiorentina delle formazioni dall'Under9 all'Under14. Arrivato nell'estate del 2022 dal Prato, dove era responsabile delle giovanili, alla Firenze prese il posto di Stefano Cappelletti.

…c'è chi potrebbe dire addio

Secondo quanto appreso da Fiorentinanews.com, però, anche Galli adesso sarebbe vicino a salutare la società viola, in attesa del termine del contratto con i gigliati che arriverà a il prossimo giugno. E con lui potrebbe lasciare anche qualche altra pedina dello scouting giovanile viola. Sarà rivoluzione (anche in questo settore)?