Pazzesche Olimpiadi: l'Argentina di Beltran pensava di averla pareggiata e invece il Var annulla tutto dopo due ore. Giocatori richiamati in campo

Una cosa mai vista quella accaduta oggi pomeriggio in Francia, con l'avvio del torneo olimpico di calcio: il match d'apertura tra Argentina e Marocco sembrava terminato sul 2-2, con il pari al minuto 106 di Medina. E invece dopo due ore è arrivata la revisione del Var: la gara infatti era stata sospesa per il lancio di qualche petardo e l'invasione di alcuni tifosi marocchini.

Due ore dopo come detto, la decisione e l'annullamento per fuorigioco della rete, con le squadre richiamate in campo a spalti ormai vuoti, per giocare gli ultimi tre minuti di gioco. Assalto finale poi infruttuoso da parte dell'Albiceleste, che così perde per 2-1, a questo punto si pensa ufficialmente.