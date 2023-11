La Gazzetta dello Sport: Idee per rinforzare la difesa della Viola

All'interno dell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, a pagina 30, c'è un approfondimento sul mercato della Fiorentina: “Theate o Kiwior idee per rinforzare la difesa della Viola”. Sottotitolo: “La Roma corteggia Milenkovic, così il club pensa a un innesto a gennaio. Piace anche Van Breemen”.

Di seguito, un estratto dell'articolo: “Potrebbe diventare perfino una mini rivoluzione. In difesa a gennaio la Fiorentina non si farà trovare impreparata, ha le idee chiare e soprattutto se l’interesse della Roma per Nikola Milenkovic diventasse più pressante, il club viola dovrebbe intervenire in un reparto in cui numericamente è già preciso”.