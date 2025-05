Gudmundsson, quel prezzo non è giusto. Un riscatto che va ridiscusso

Riflessione è un termine che in questo momento va molto di moda all'interno della Fiorentina.

Un'analisi molto accurata andrà fatta sicuramente su Albert Gudmundsson che doveva essere l'arma in più della squadra ma che, per vari motivi, non ha inciso come doveva nelle sorti della squadra.

Cifre e date da ridiscutere

Complesso capire il suo futuro. Secondo La Gazzetta dello Sport, la Fiorentina dovrebbe reintavolare una trattativa con il Genoa con tempistiche e cifre diverse rispetto a quelle stabilite la scorsa estate: non ci sono le condizioni per versare i 17 milioni di euro previsti per il riscatto entro il 15 giugno.

“Vorrei rimanere ma…”

L'islandese ha detto che a Firenze rimarrebbe volentieri ma che questa decisione non dipende solo da lui. Segno che in società ancora non c'è una propensione chiara e nitida verso la riconferma.