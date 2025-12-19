Ai nastri di partenza, Fiorentina e Cremonese avrebbero dovuto disputare due campionati diversi. E in effetti finora è stato così, ma all'opposto delle previsioni: i viola ultimi con zero vittorie, i grigiorossi a metà classifica con venti punti conquistati.

“Tutti vogliamo dare il massimo”

Su questo tema s'è espresso il tecnico della Cremonese Davide Nicola: “Non c'è persona che non voglia portare il massimo, ma siamo tutti realisti. Certe cose mi servono per creare energie, competere con me stesso e allenarmi ancora meglio con i ragazzi. Non posso controllare il risultato, ma il modo in cui ci prepariamo sì: questa settimana abbiamo analizzato le varie fasi, portando il nostro spirito di miglioramento ogni giorno. Anche a piccoli passi, vogliamo dimostrare che questa è la strada giusta per raggiungere ciò che vogliamo. Rimanere sempre concentrati e sul pezzo può fare una differenza enorme”.