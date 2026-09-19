L'Inter riagguanta la Roma dopo il doppio svantaggio: nerazzurri e giallorossi in vetta assieme. La nuova CLASSIFICA di Serie A

Alle 18 è andato in scena allo Stadio Olimpico Roma-Inter, match clou di questa quinta giornata di Serie A: in un match ricco di emozioni, la partita si è conclusa col risultato di 2-2.

La partita

La Roma parte forte e sblocca il risultato già al 6' con Manu Koné. Il centrocampista giallorosso trova anche la rete del raddoppio al 37', confermata dopo la revisione VAR. La prima frazione si chiude sul 2-0 per i padroni di casa. L'Inter reagisce immediatamente ad inizio ripresa e accorcia le distanze al 46' con Lautaro Martínez. La pressione nerazzurra aumenta e al 79' è ancora il capitano argentino ad andare a segno, firmando la doppietta personale e il gol del definitivo 2-2.

La nuova classifica

La nuova classifica: Roma 13, Inter 13, Cagliari 12, Lazio 10, Como 10, Milan 8, Juventus 7, Frosinone 7, Sassuolo 7, Atalanta 6, Lecce 6, Napoli 6, Udinese 4, Monza 4, Torino 4, Fiorentina 3, Bologna 2, Parma 1,Genoa 1, Venezia 0.