Contratto: "Se mi chiedete come gioca la Fiorentina non so rispondere. Una squadra che non ha un'identità"

L'ex difensore della Fiorentina (ora diventato procuratore), Renzo Contratto, intervenuto su Radio Sportiva, ha espresso le proprie perplessità sulla squadra viola.

“La piazza di Firenze è competente e ha grande fame di calcio e vede una mancanza di identità della squadra - ha detto - Se me lo chiedete, sinceramente, non so come si schiera in campo la Fiorentina. Questo è un fatto che mi lascia perplesso, insieme al fatto che ci sono tanti giocatori fuori ruolo, adattati. Nell'ultimo mercato sono andati via Ikone e Sottil e ora vengono messi giocatori come Folorunsho, che non è un esterno, a fare quel lavoro”.