Il primo titolo che riguarda la Fiorentina su La Gazzetta dello Sport è a pagina 22, in taglio alto: “Chi va in Champions? I primi due pass già di Inter e Juve, il Milan per il 3°. Volatona per il 4°”. A pagina 24 in taglio basso: “Adesso tutto su Vargas. ‘Ballano' tre milioni”.