E dopo Nico c'è un altro rientro di lusso al Viola Park - VIDEO FN

Qualche ora dopo il rientro di Nico Gonzalez, un altro calciatore extracomunitario della Fiorentina ha fatto capolino al Viola Park. Come preannunciato dalla stessa società qualche giorno fa, il centrocampista gigliato Sofyan Amrabat oggi è arrivato al centro sportivo di Bagno a Ripoli.

Arrivato a bordo di un taxi, proveniente - presumibilmente - direttamente dall'aeroporto di Pisa, il giocatore, come si può notare dalle immagini sotto riportate, ha fatto il suo ingresso per la prima volta al VP. Nel video che vi riportiamo, raccolto in esclusiva da FiorentinaNews.com, si vede proprio Amrabat che scarica le valigie prima di ricongiungersi con i suoi compagni.