La scelta della Fiorentina che scaccia ogni dubbio sul suo numero 10. Il 'no' alle inglesi e il rinnovo, adesso solo offerte indecenti

Il Tirreno ripercorre le tappe degli ultimi mesi del rapporto tra la Fiorentina e Nico Gonzalez, andato per il meglio da gennaio in poi quando è arrivato il primo ‘no’ a un'inglese, nello specifico il Leicester. Poi ottimi mesi fino a Praga e l'estate, dove si è fatto sotto il Brentford con 45 milioni di euro: la Fiorentina ha prontamente rifiutato. Tutto questo fino al recente rinnovo fino al 2028.

Una scelta forte, che sta finalmente ripagando sul campo. E adesso il club viola è al sicuro da eventuali assalti stile Brentford, con cifre interessanti ma non sufficienti per lasciar partite Gonzalez. Commisso cederà soltanto di fronte a offerte indecenti. E non a gennaio.