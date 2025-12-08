​​

Il ritorno molto probabile già per giovedì. E ci sono speranze anche per Gosens

Redazione
Robin Gosens
Foto: Vicario/Fiorentinanews.com

Oggi è prevista una giornata libera per la Fiorentina, mentre giovedì ci sarà nuovamente l'appuntamento della Conference League con l'incontro con la Dinamo Kiev

Il ritorno molto probabile

A meno di ricadute dell'ultimo momento, è molto probabile che giovedì torni a disposizione per questa gara Jacopo Fazzini. Lo si legge sul Corriere dello Sport-Stadio

Speranze anche per Gosens

Per il quotidiano sportivo ci sono speranze anche per Robin Gosens, che aveva provato a rientrare, senza successo, sabato pomeriggio col Sassuolo

 

