Il ritorno molto probabile già per giovedì. E ci sono speranze anche per Gosens
Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
Oggi è prevista una giornata libera per la Fiorentina, mentre giovedì ci sarà nuovamente l'appuntamento della Conference League con l'incontro con la Dinamo Kiev.
Il ritorno molto probabile
A meno di ricadute dell'ultimo momento, è molto probabile che giovedì torni a disposizione per questa gara Jacopo Fazzini. Lo si legge sul Corriere dello Sport-Stadio.
Speranze anche per Gosens
Per il quotidiano sportivo ci sono speranze anche per Robin Gosens, che aveva provato a rientrare, senza successo, sabato pomeriggio col Sassuolo.
💬 Commenti