Una Fiorentina sempre più italiana. Paratici guarda a Parigi, interessato a un compagno di squadra di Ikoné
Luca Koleosho
Quella che verrà vorrà essere una Fiorentina sempre più italiana e giovane. Indizio di ciò sono i nomi che iniziano a comparire sul taccuino di Paratici per il prossimo mercato estivo.
Il nome
Come riporta tuttomercatoweb.com, tra i profili attenzionati dalla dirigenza viola c'è anche quello di Luca Koleosho, esterno d'attacco classe 2004 che in questi giorni si è messo in mostra con la maglia della nazionale maggiore contro Lussemburgo e Grecia.
Non solo Fiorentina
Attualmente il giocatore è in forza al Paris FC, stessa squadra dell'ex Fiorentina Ikoné, che lo riscatterà dal Burnley prima di ascoltare eventuali proposte dal mercato. In Italia piace anche al Bologna.
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