Nella sua rubrica Rock & Gol per La Nazione, Benedetto Ferrara parla delle voci intorno a Italiano, anche post Conference League:

"Se il calcio è imprevedibile, la Fiorentina è il suo manifesto. In ogni caso, da qui alla fine, si parlerà molto del futuro di Italiano, che andrà quasi certamente altrove. Lui vuole crescere, la società forse è convinta di averlo già fatto. Tutto questo servirà a tranquillizzare quelli che da tempo sono convinti che il problema della Fiorentina sia l’allenatore. E’ un classico e non c’è da meravigliarsi.

Applausi a coloro che giovedì sono andati al Franchi per una partita sistemata in un orario di lavoro e blindata per ovvie ragioni. Entrare al Franchi per vedere Biraghi Live deve essere stato più o meno come attraversare il muro di Berlino prima dell’89. Ditemi se questo non è amore. C’erano perfino i cani addestrati a trovare esplosivo. Per fortuna non hanno trovato niente, a parte un paio di scarpe usate da Sabiri e una fotografia stropicciata di Savio Nsereko con la maglia viola".