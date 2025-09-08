Kean dà ragione a Pioli. Commisso e il segno inequivocabile di una fiducia che, fino ad oggi, non c'era mai stata

Kean in Nazionale ha dimostrato che può giocare anche con un'altrapunta, o comunque non essere il solo riferimento là davanti. Certo, Piccoli non può essere ancora Retegui, Dzeko non ha le caratteristiche dell’ex centravanti dell’Atalanta. Ma Kean può coesistere con un secondo centravanti all'interno della Fiorentina, cosa che Pioli sta provando dall'inizio della stagione.

Occorre però, come dimostrato dall’Italia, una squadra più corta, che attacca di più. E poi conta sicuramente il valore dell’avversario: in certe partite spingi e attacchi, in altre con due centravanti hai difficoltà. Adesso toccherà a Pioli decidere come giocare con Napoli e Como, ripartendo da Kean e Piccoli, pensando anche a Fazzini al posto di un Gudmundsson con problemi fisici ma soprattutto, al momento, ancora poco incisivo e poco concreto.

Pioli e il confronto con lo staff

La sosta è servita a lavorare con i giocatori rimasti a Firenze, ma anche per prendere decisioni tattiche e tecniche in vista delle prossime partite. Pioli e il suo staff si sono confrontati, hanno visto e rivisto le quattro partite giocate e studiato benissimo le prossime avversarie. Il tempo non manca ma sanno anche bene che occorre cominciare soprattutto ad offrire un calcio migliore, per ottenere i primi tre punti pesanti.

Le avversarie

Le avversarie prossime saranno più forti ma concederanno anche più spazi. Lo stesso Napoli, partito come aveva terminato la stagione (benissimo), può soffrire la sosta. E’ questa la speranza di tutti. Lo stadio, al netto dei posti disponibili, sarà pieno per l’esordio stagionale al Franchi. C’è voglia di regalare una grande serata ad un pubblico speranzoso di una stagione finalmente da zone alte di classifica.

Commisso

Magari anche davanti a Commisso, atteso a Firenze dopo molto tempo e curioso di vedere la sua nuova squadra dal vivo. La prima stretta di mano la darà a Pioli, primo tecnico scelto con un triennale milionario. Segno inequivocabile di una fiducia che, forse, fino ad oggi non c’era mai stata per un allenatore.