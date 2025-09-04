Il giornalista e direttore di Italia7 Enzo Bucchioni ha parlato a Radio Sportiva toccando vari argomenti di casa Fiorentina, direttamente o indirettamente.

‘Il mancato riscatto di Cataldi? Scelta anche tattica’

“La Fiorentina ha comprato è la società che ha comprato di più in Italia e lo ha fatto perchè andata a comprare giocatori da Empoli, Parma, Venezia, da squadre ‘minori’ rispetto al valore della Fiorentina. Sono giocatori funzionali alla Fiorentina. Il mancato riscatto di Cataldi? È un giocatore che fa fatica ad aggredire, che è ciò che chiede Pioli, e più che gli anni passano più la fatica aumenta. La Fiorentina avrebbe potuto tenere Cataldi, riscattandolo per una cifra bassa, ma non l’ha fatto per motivi tecnico-tattici”.

‘A Udine Zaniolo può rilanciarsi’

“Zaniolo? Ha fatto sei mesi alla Fiorentina e ora ci riproverà all’Udinese. Certamente ha degli agenti bravi per trovare sempre degli ingaggi, l’Udinese però è una squadra che queste operazioni periodicamente le ha fatte. Rilanciare giocatori che si sono un po’ persi in carriera, sono calati di rendimento. È la piazza ideale, non ci sono tensioni alcun tipo, un posto assolutamente favorevole sul piano ambientale: Zaniolo può trovare una nuova strada e riprendere una carriera interrotta troppo presto. Lo auguro a lui e alla Nazionale, vediamo se stavolta la scommessa sarà vinta”.