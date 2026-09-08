Amrabat si ribella al CT del Marocco: "Con lui non continuerò in Nazionale"

Notizia clamorosa quella che arriva dal Marocco, dove l'ex Fiorentina Sofyan Amrabat, da qualche giorno nuovo giocatore dell'Ajax, ha rilasciato una dichiarazione importante sul suo futuro in Nazionale.

Le parole di Amrabat

L'ex viola ha detto: “Con l'attuale allenatore io non continuerò la mia esperienza con il Marocco”. Attualmente il CT marocchino è Mohamed Ouahbi, che ha preso il posto di Regragui, dimessosi dopo il Mondiale.

Presa di posizione dura

Una presa di posizione importante e dura, che fa pensare al fatto che qualcosa di importante sia successo dietro le quinte della nazionale del Marocco.