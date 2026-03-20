VIDEO - C'è lo zampino di un ex Fiorentina nella rimonta del Betis in Europa League. Gol pazzesco di Amrabat che punisce Lafont

Mentre la Fiorentina si guadagnava l'accesso ai quarti di Conference, l'Europa League ha proposto interessanti sfide agli ottavi. Si sono incrociati i destini di due squadre affrontate entrambe la scorsa stagione, Betis (in semifinale) e Panathinaikos (agli ottavi).

Si incrociano i destini di Betis e Panathinaikos

All'andata i greci avevano vinto 1-0, lasciandosi qualche speranza, ma gli spagnoli non hanno avuto pietà: il ritorno è un netto 4-0 che certifica il passaggio ai quarti dei ragazzi di Pellegrini. E lo zampino ce l'ha messo anche un ex Fiorentina, Sofyan Amrabat, firmando la rete del 2-0. E che gol! Fantastica la sua botta da oltre trenta metri che non lascia scampo a un altro ex viola, Alban Lafont.

Amrabat fulmina Lafont: che gol!

Ecco il video della rete di ieri sera: