Italiano elimina Gasperini! Che emozioni all’Olimpico, il Bologna fa l’impresa e passa in Europa League. Roma eliminata

Incredibile all’Olimpico. Mentre la Fiorentina si è aggiudicata i quarti di finale di Conference League, stasera è andato in atto anche un derby italiano in Europa League. E Roma-Bologna è stata una partita incredibile.

Italiano elimina Gasperini

Avanti il Bologna con una perla di Rowe, pareggiata quasi subito dal colpo di testa di Ndicka. Sul finale di primo tempo il rigore di Bernardeschi regala grandi speranze ai rossoblù, ulteriormente cresciute dopo la botta di Castro. Ma i giallorossi non ci stanno e la riprendono con un penalty di Malen e con il bel tiro da fuori di Pellegrini. Si va ai supplementari, dai quali nasce il gol di Cambiaghi per il definitivo 3-4.

Il Bologna vola ai quarti di Europa League

Italiano elimina Gasperini: il Bologna vola ai quarti di Europa League ed elimina la Roma. I rossoblù sfideranno l’Aston Villa.