La Fiorentina è tornata alla vittoria contro la Cremonese e questa è la cosa che in questo momento conta di più. Un'altra nota lieta che è arrivata dallo Zini, però, è stata la presenza allo stadio di una piccola parte di tifosi viola dopo il divieto totale di trasferta imposto dal TAR del Lazio a seguito degli scontri in autostrada di metà gennaio tra viola e romanisti.

Provvedimento simil Roma

La Questura di Cremona, per il match contro la Fiorentina, ha adottato lo stesso provvedimento che il TAR del Lazio ha emesso nei confronti dei tifosi della Roma. Nella revisione del divieto, il TAR aveva concesso ai giallorossi la parziale apertura dei settori ospiti, solo ai tifosi residenti al di fuori della Provincia di Roma.

E per le prossime partite?

E così anche i tifosi viola non residenti nella Provincia di Firenze hanno potuto acquistare il biglietto per il settore ospiti dello Zini. La palla adesso passa alla Questura di Verona per Hellas Verona-Fiorentina in programma sabato 4 aprile e a tutte le altre questure delle città che ospiteranno la squadra viola. Se il divieto parziale concesso ai tifosi della Roma è definitivo, la concessione di una semi apertura dei settori ospiti è in mano di volta in volta ai singoli questori.