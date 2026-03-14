Due mezzali nuove e nessuna titolarità certa: Fabbian è solo lontano parente della miglior versione di Bologna

A Bologna Giovanni Fabbian non era un titolare e neanche un trascinatore ma comunque un giocatore ‘di sistema’, con caratteristiche ben studiate per sfruttarlo e un apporto comunque buono in zona gol. Certo è che a Firenze c'è arrivato per interpretare non si sa bene cosa e quale ruolo: titolare solo una volta, a Napoli e con risultati disastrosi. Come descrive Repubblica, solo il parente lontano della sua miglior versione di Bologna.

Non che a Brescianini stia andando molto meglio ma qualche apparizione in più l'ha messa insieme, solo in campionato vista l'esclusione dalla lista Uefa. Resta il fatto che nessuno dei due innesti ha risolto il problema alla Fiorentina, con Vanoli che spesso continua a preferire Mandragora e Ndour, due dei grossi punti deboli di questa stagione viola.