L'incapacità di Vanoli, Mandragora dato per disperso...e Fabbian è più disperso di lui

Francesco Matteini /
Rolando Mandragora

Il gioco della Fiorentina fa sbadigliare. Partita da zero tiri in porta da una parte e dall’altra. Un’ignominia per il gioco del calcio. Un’assurdità per la classifica dei viola. 

I fischi…che non fanno effetto

Alla fine pioggia di fischi che a squadra, allenatore e società entreranno da un orecchio e usciranno dall’altro.

Voti e giudizi

Mandragora: 4,5 Dato per disperso fin dai primi minuti.

Fagioli: 4 Palle perse, passaggi sbagliati, un tiro ciccato.

Fabbian: 4 Ancora più disperso di Mandragora, che sostituisce perfettamente nel ruolo di assente.

Vanoli: 0 Incapace di trasmettere alla squadra un pizzico di furore agonistico. Incapace di modificare l’inerzia di una partita tristissima.

