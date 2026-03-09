L'incapacità di Vanoli, Mandragora dato per disperso...e Fabbian è più disperso di lui
Il gioco della Fiorentina fa sbadigliare. Partita da zero tiri in porta da una parte e dall’altra. Un’ignominia per il gioco del calcio. Un’assurdità per la classifica dei viola.
I fischi…che non fanno effetto
Alla fine pioggia di fischi che a squadra, allenatore e società entreranno da un orecchio e usciranno dall’altro.
Voti e giudizi
Mandragora: 4,5 Dato per disperso fin dai primi minuti.
Fagioli: 4 Palle perse, passaggi sbagliati, un tiro ciccato.
Fabbian: 4 Ancora più disperso di Mandragora, che sostituisce perfettamente nel ruolo di assente.
Vanoli: 0 Incapace di trasmettere alla squadra un pizzico di furore agonistico. Incapace di modificare l’inerzia di una partita tristissima.
