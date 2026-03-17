Rapina shock a casa di El Aynaoui a Roma. La madre: "Mi hanno puntato la pistola alla gola"

Dopo il furto a Firenze in casa di Gudmundsson, questa notte si è verificato un altro gravissimo episodio di criminalità che ha scosso la serenità di un calciatore di Serie A residente della zona di Castel Fusano, a Roma. L’abitazione del centrocampista della Roma, Neil El Aynaoui, è stata il bersaglio di un’irruzione violenta fatta da alcuni malviventi.

Lo shock della madre

Intorno alle 3:00 di notte, mentre gli occupanti della casa dormivano, una banda composta da sei individui ha fatto irruzione nella proprietà. Il gruppo, armato di pistole, ha preso immediatamente il controllo della situazione, neutralizzando ogni possibile reazione dei presenti. La madre del giocatore, intervistata al TG1 ha detto: “Mi hanno puntato la pistola alla gola, riuscivo solo a gridare aiuto. Hanno preso tutto e sono andati via”.

Il bottino

Così il calciatore, insieme alla madre, alla compagna, al fratello e alla fidanzata di quest’ultimo, sono stati segregati con forza all’interno di una stanza. Il bottino della rapina consiste in gioielli preziosi per un valore stimato di circa 10.000 euro, un Rolex e diverse borse griffate di alta moda.